馬會高層話浪漫勇士遠征澳洲好難輸！

香港中距離好手「浪漫勇士」將於10月遠征澳洲，先後出戰東寶錦標及覺士盾兩場一級賽，備受矚目，甚至澳洲馬圈亦好期待，話晒此駒國際評分達124分，成為焦點絕對唔奇。不過，香港賽駒過往遠征澳洲嘅次數唔多，成功例子亦少，咁多年只得「好望角」喺澳洲贏一級賽，究竟「浪漫勇士」能否打開缺口？

最近馬會高層賽馬產品部主管關斌德接受澳洲嗰邊嘅訪問，佢相信純計「浪漫勇士」喺香港盃同女皇盃嘅演出，今次遠征澳洲覺士盾，的確難以被擊敗。點解咁有信心？根據「浪漫勇士」呢兩場G1表現，國際評分達124分，絕對夠贏覺士盾，除非遇到類似「雲絲仙子」(Winx)或「雍容白荷」呢啲前盟主。同埋佢認為既然係頂級高手麥道朗建議「浪漫勇士」遠征澳洲，以鞍上人嘅經驗同埋對馬匹嘅理解，應該有一定信心。

另外，關斌德認為「浪漫勇士」可以輕鬆擊敗今年喺澳洲兩勝G1嘅「譽滿杜拜」(Dubai Honour)同埋最近喺日本贏G2札幌紀念賽嘅「先見」，以呢兩隻馬嘅演出作為指標，「浪漫勇士」喺澳洲極有競爭力，難怪依家喺澳洲被視為東寶錦標同埋覺士盾嘅奪標熱門。