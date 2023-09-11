谷草夜繽紛！石哥帶頭振興投注額！

嚟緊本地會舉辦「香港夜繽紛」，推動夜市吸引旅客同本地居民，從而推動經濟，而跑馬地呢個周三開始又有夜馬跑喇，唔單止有Happy Wednesday畀大家玩番晚，仲有8場精彩賽事舉行，絕對係吸客好節目！

谷草正式開鑼，邊個馬房會率先贏馬攪旺個場？好大機會係徐雨石！呢位倉主自2013年開始至今10個年頭，除咗大前季外，9次谷草開鑼都有頭馬進帳，2021年憑「有苗頭」贏谷草頭場，上年亦爆出43倍大冷門「三劍俠」，今次周中石哥出4駒各有機會，睇嚟又會來個「谷草夜繽紛」了。

睇番第2場四班1650米的「中華叻叻」，近3戰谷草同程得冠季殿各一，演出準繩，上季尾最後一仗排8檔改跑法擺第2位走，最後200米才力弱得第4，今次只要用回最佳居中跑法，有權突擊。第4場四班1200米的「前風」，上季尾谷草煞科亦告上陣，當日兜出外欄差一步追唔到質新當銳馬「迎樂」得第2，過終點餘勢甚勁，趁弗再臨隨時成功補中。

列陣第6場四班1000米的「胡椒軍曹」，近4戰同程3度上名，可說是路有專長，上仗在潘頓手上克服12檔贏馬難度亦高，接手的田泰安早前親自試閘得第2，人馬默契早已建立，連捷機會未可睇淡。尚有第7場三班1000米的「輗多福」，子彈快馬此程最煞食，但上季尾爭沙田直路賽，對住不敗之師「實現夢想」尚可埋Q而回，重返谷草威力有增無減，睇吓揸住幾匹好馬嘅石哥，跑馬地開鑼戰能否再贏馬開個靚頭了！