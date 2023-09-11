周三$2,800萬巨賞 捉實開鑼旺人

新季開鑼剛周日順利上演，緊接周三舉行谷草首次夜賽，大家可繼續掘金！三T多寶有1,100萬元，加上六寶獎及第四口孖T各注入100萬元多寶，預計10元一注獨中，三T彩金高達1,800萬元，六寶獎彩金400萬元及第四口孖T彩金600萬元，3大彩池合共有2,800萬元彩金！切勿錯過。

剛沙田開鑼日田泰安取得1冠1亞1季，更憑「維港智能」擊敗超級實力馬「金鑽貴人」捧走特首盃，今次谷戰想中大彩池要講運氣，一於吼實呢位旺人坐騎。三T首關及三T尾關，田泰安夥拍徐廐「前風」及「胡椒軍曹」上陣，以兩駒季尾之好演出，機會秤先。開鑼日兩大高手布文及潘頓也取得好成績，布文獲2冠1季、潘頓獲3冠2亞，今次兩位三T場次坐騎包括「勇眼光」、「加州偟者」、「健康心靈」、「精彩生活」等都屬機會分子，必要吼實。

潘頓剛周日中後場次演出轉勇，連贏3匹，今次博六寶獎不妨秤先潘頓坐騎，第7場羅廐「英雄豪邁」負123磅不重，排1檔易發揮。第8場「雅典武士」跑谷草1200米已取得1冠4亞，今次再戰強項決心非輕，雖然潘頓夥拍此駒3次未勝，但似「旺旺神駒」肯再騎必有信心補中，信任騎者眼光又要捧。第7場及第8場同屬第4口孖T，若嫌獨贏太熱，就用「英雄豪邁」及「雅典武士」做孖T馬膽吧！