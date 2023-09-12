司徒岳被解除主帥聘約 唔關愛爾蘭冠軍錦標搏失事？

司徒岳今年2月起擔任英國馬主團隊之一Amo Racing嘅主帥，可惜呢段關係去也匆匆，自司徒岳於上周六策騎「鋼鐵大王」(King Of Steel)出戰愛爾蘭冠軍錦標，落敗只得第4之後，昨日(10日)英國時間上午，司徒岳就表示已經收到Amo Racing代表Kia Joorabchian短訊，正式解除主帥聘約。

自司徒岳騎完「鋼鐵大王」出戰愛爾蘭冠軍錦標之後，Kia Joorabchian已公開表示不滿司徒岳喺呢場賽事嘅表現，佢認為騎師未有令「鋼鐵大王」有十足爭勝機會，因此外界認為此宗事件為導火線。然而，Kia Joorabchian就司徒岳被解除聘約一事，表示與其陣上表現無關，真正原因係司徒岳同Amo Racing團隊成員關係平平。Kia Joorabchian又指，英國平地馬季即將完結，認為現階段停止雙方合作都係合適時機。

Amo Racing曾聘請黎應揚為主帥，但騎者於去年約克賽期被解僱，如今司徒岳有同一結局，且看Amo Racing日後能否搵到真正適合嘅騎師了。