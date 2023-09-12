明晚首度派馬參賽 廖康銘冀心想事成

廖康銘首季在港開倉，練者喺開季前已陸續派馬參與試閘，而且部分都有唔錯表現，就好似今期派出嘅「心想事成」。「心想事成」上手於高伯新馬房已經展現能力且取得3連捷，上季最後一仗於鍾易禮胯下快放跑入第2名表現都唔差。

「心想事成」暑假總編班評62分，今季三班起步，廖康銘接手後，都搵嚟贏馬拍檔之一希威森幫手試閘，馬匹前快後快表現唔曳，今期出戰第8場三班1200米谷草，當然吸引唔少人關注。廖康銘接受訪問時就表示，「心想事成」加盟馬房後，一直都好愉快，近日試閘亦都展現唔錯表現，自己都非常滿意。練者又謂，此駒上季喺四班3W表現當然好，但上季尾有兩場賽事需負重磅上陣，但佢都應付得唔錯，睇嚟仍有進步空間，所以今仗初次喺三班出戰，相信佢都可以交出好表現。

今仗「心想事成」抽4檔起步，廖康銘認為抽4檔當然好事，但今場都有唔少對手有前速，好似3檔嘅「包裝伯樂」，自己好高興可以同希威森合作，會再商討戰略。

廖康銘又透露，最近賽日都只會派遣1至2駒出賽，當然希望可在9月內打開勝門，但首先都希望自己以及馬房慢慢適應節奏，循序漸進做起。