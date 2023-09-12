呢隻學能文能武跨季連捷？

呂健威剛於開鑼日以「能文能武」旗開得勝，貴為去季谷草王，周三晚移師主場乘勝追擊，當中去季煞科夜賽取勝的「迎樂」及谷中一再有接近走勢之「金發銀發」，分別配楊明綸與潘明輝，練者撐華將靜待回報，各具爭勝機會。

去季呂健威於跑馬地締造33W最佳成績，擊敗獲30W的黑夜之神方嘉柏，成為谷草王，對比起開鑼日只遣4駒出戰，周三晚賽事共有7駒列陣，顯然大舉出擊，而去季成功標尾會之「迎樂」，自加戴羊毛面箍後表現更見穩進。

希威森放手換楊明綸

呂健威指出「迎樂」在配備變動下，緊張情緒得以改善，預期今季會有持續進步，無奈今場贏馬拍檔希威森有不少馬匹揀騎，所以威哥便另覓人選。練者認為楊明綸亦是有分量之本地騎師，人馬初次合作，自然期望可以擦出火花，延續跨季勝利。

至於潘明輝去季與呂健威合作亦偶有佳作，兩場頭馬俱來自谷草，今期兩人攜手合作3駒，第8場「金發銀發」上季尾谷草縮程跑嫌短之1000米，竟然後上只負個半身位得第4，如今復出伺準1200米出擊，因應今仗步速形勢，練者認為快步速場合，更加有利其後上跑法；與頭場被視為五班惡氣十足的「精算其然」，亦宜一併兼顧。