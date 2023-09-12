【分分制勝】廖康銘迅速出兵 有一關係人物！

澳洲籍練馬師廖康銘今季來港開倉，第二回合已經派馬登場，雖然全晚只得一駒「心想事成」列陣，但明顯已見練者心急求功，希望盡快搶回一點成績，省靚馬房招牌，而緊接星期日田戰，廖廐又有「鑽飾永恆」及「東風壹號」報名參賽，兩駒來投之後，晨課走勢顯著改進，陣中隨時交出前所未見的威力，表現令人期待。值得一提，上季成為鄭廐護級重要功臣的副練黃裕亨，今季加盟廖康銘旗下，能夠迅速組班出兵打天下，這股新勢力絕對不容忽視。

第8場三班1200米，「心想事成」早期表現平淡，但上季踏入3月忽然大爆發，一口氣在同程連奪3W，而且所造締速偏快，短途能力無花無假。因高伯新散倉，此駒改投廖廐，8月7日已展開快跳，其後操練愈趨積極，埋門交由希威森試草閘，前快後勁，結果以第2名衝線，表現吸睛。

「心想事成」今仗升班作賽，無疑對手大幅轉強，但計本身潛力應可衝破70分關口，換言之目前尚有1至2W在手，希威森騎過一次即勝，人馬默契不用猜疑，新倉主起用他擔任殺手，部署合情合理。

■明治朗