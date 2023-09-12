【練馬師王】遠征在即 搶攻紮根

剛周日沙田開鑼戰，沈集成大發神威，先後以「維港智能」、「知道長勝」及「旺旺神駒」建功，搶先連中三元。沈集成向來急進，季初階段經常取得好成績，加上稍後要為「浪漫勇士」遠征澳洲事宜打點，趁早搶攻為馬房打下良好根基，做法無可厚非。

今期輪到跑馬地夜賽揭開戰幔，沈廐繼續布下搏殺強陣，當然值得重視。開鑼日賽事，沈集成有3匹戰駒交予潘頓操刀，結果「知道長勝」及「旺旺神駒」贏馬，「騰飛塔」亦獲第4名，全面大搏殺。至於今次谷戰，沈、潘二人有「樂捉鳥」及「健康心靈」合作，第2場「樂捉鳥」賽前頻頻由潘頓親操，受到高度重視。「樂捉鳥」上季尾跑谷草2200米，採取段段快開戰術，可惜長力未養成，末段無以為繼，今次復出重返中距離，發揮有把握。沈集成在頭場沒有派馬出賽，若投注「練馬師王」時，最適宜於第2場開跑前「入場」，畢竟「樂捉鳥」屬實力分子，很容易有分落袋。

緊接第3場的沈廐馬「勇威神駒」，也是來勢洶洶。此駒上季尾於谷草1200米打開勝門，彈甩「迎樂」接近3個馬位，蹄下敗將再出馬上補中，可見賽事水準絕不簡單。贏馬拍檔何澤堯到周日始作復出，「勇威神駒」因而改配田泰安，昔日長途王牌「勇戰神駒」就曾經在安仔胯下揚威大賽，今仗接手策騎同系另一顆新星「勇威神駒」，自然不容有失。

此外，第4場沈廐雙龍出海，「財駿」出賽次序較廐侶「健康心靈」為先，隨時是馬房出擊主力，勿因排外檔而低估。

「練馬師王」開售賠率

1.沈集成 2.65倍

2.大衛希斯 5.5倍

3.方嘉柏 6.0倍

4.羅富全 8.5倍

5.呂健威 8.5倍

6.告東尼 10倍

7.容天鵬 18倍

8.韋 達 25倍

9.徐雨石 30倍

10.姚本輝 35倍

11.黎昭昇 40倍

12.伍鵬志 60倍

13.文家良 55倍

14.蘇偉賢 100倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/賀賢/廖康銘/蔡約翰) 65倍