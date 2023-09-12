尾場快馬極多 希威森自爆心想事成戰略

希威森上季首度在港取得單季50場頭馬佳績，周三將再度夥拍「心想事成」競逐第8場三班1200米，力求在新馬季延續上季的氣勢。

「心想事成」今仗如能勝出，將可在特別獎金合共150萬元的百萬挑戰盃中取得15分積分。希威森說：「希望我們得到幸運之神眷顧，為廖康銘打開在港勝門。馬兒的性格討人喜愛，今仗雖然升班角逐，但負磅較輕，應有利牠爭勝。」

「心想事成」是廖康銘在港從練後的首匹出賽馬匹，這匹前領型賽駒上季3勝，但今仗將面對不少勁敵。希威森說：「較不利的是今仗步速可能偏快，而馬兒在季內初出首仗即遇上這些對手，看來爭勝難度不低。不過，馬兒一向出閘迅速，而且前速上乘，今仗的部署預料仍是在迅速躍出後於首100米持續上前。我們須因應形勢作出明智決定，陣上還有3、4匹慣常領放的賽駒，馬兒要取得領先並不容易，但牠一直表現良佳，希望今仗能再有突破。」

希威森周三有7匹坐騎，希威森說︰「『十八掌』的狀態也佳，相信牠今季會有出色發揮。今仗戰況看來會相當緊湊，有3、4匹對手正處勇境，但『十八掌』應有力在此一爭。我也認為『錢多多』勇態依然。」