【張基焦點】華麗活力四班反擊

羅富全近年成績標青，剛周日開鑼賽憑「以戰得勝」開齋，輪到今次跑馬地賽事，羅廐有5駒參戰，「華麗活力」落到四班頗具競爭力，形勢亦有利。另外，「高份數」質新馬證明跑谷草無問題，賽前工夫積極。「勝利之皇」負磅輕，近況亦算穩定，戰意百分百。「明心知遇」起用嘉里或會換來較佳賠率，馬匹承接上季尾銳勢，負重磅亦不能忽視。

第6場四班1000米，「華麗活力」質素不差，可惜健康曾有問題，左前膝受傷要接受手術，現階段要抖夠才跑得好，上季初出即在三班此程抽12檔後上得季軍，然後3月初小休再出亦近，之後密跑卻毫無表現。經過暑期休養，朝早喜見此駒火噴噴，擺明儲滿新鮮感，況且今場快馬多，此匹後上馬抽1檔有利，值得重視。

第4場四班1200米，「高份數」上季第2次出賽兼初跑谷草，即能於此程後上跑第2名，反映擅跑細場，本身台型算吸引，難得今次對手似是而非，而希威森上季贏過「迎樂」，賽前亦操過「健康心靈」，最終卻揀騎「高份數」，值得睇高一線。

第2場四班1650米，「勝利之皇」上季尾扳至田草1800米似乎嫌長，結果只能拚得第3名，反而跑一哩更有根據，已經開始接近取勝邊緣，埋門試閘走勢吸引，若因檔位一般換來賠率，值博。

第8場三班1200米，「明心知遇」與鞍上人嘉里合拍，從晨課動態反映此駒有迹象不會等，皆因上季尾跑完繼續操，暑期開操亦早，試閘表現吸引，即使重磅但狀態出色，配合快步速，形勢有利。