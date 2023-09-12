【進階選項】加州得力後上破敵

向來是急先鋒的沈集成開鑼日大殺三方捧埋特首盃，應是大家意料之內，較可惜是文家良全日大攻勢只得5席位置，反而最驚喜是告東尼，尾場爆了一匹易位難贏的「中華盛景」。贏馬已有點意外，而且全程走勢十分強勁，再查操練，只於7月尾才復課，一課從化閘返港已勝，前車可鑑，第7場「加州得力」可調高評價。

快馬林立形勢有利

同樣接近7月尾才於從化復課，8月31日朝試800米草閘，該課閘眼前一亮是，慣常留前鬥後的「加州得力」，竟然可以放出帶到，力拒同場「英雄豪邁」，而跑第3正是「中華盛景」。「加州得力」上季3歲仔已兩捷，今季再進步應可衝破90分，今次身處一組快馬極多場合，4檔起步只要交出試閘時一點速度，出閘後咬住居中位置，憑其後勁足以殺敵。

第5場東廐另一匹「加州偟者」7月初仍有上陣，故小休後延至8月初才復課，而且只留在沙田馬房。9月布文替其試泥閘輕舒步頭，以一匹中距離馬來說這課閘走勢不差。上季首3仗由蔡明紹執韁，經常見姍姍來遲，原以為季尾增程跑一哩換田泰安會更合，但當晚發揮差強人意，早段脫節唔騎，轉彎田泰安照樣走自己跑線掟出外疊，失地太多，末段22.59全場最快亦徒然，不過證明到一點，變化地及1600米路程都無問題。今次轉戰谷草，「加州偟者」曾在愛爾蘭兩捷的馬場比谷草更加彎急路窄，毋須擔心場地，換布文排1檔應可跑出最佳戰力。