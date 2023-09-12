【J臣研究所】有鴻利擅長打快攻

季初多場賽事出馬不足，留意到上季尾到暑假期間，本港養馬量一度回落到僅一千隻多少少，馬會為彌補流失量，其實一連兩季都批准中籤人士提早運馬來港，而如果馬主想返隻自購馬，評分要求上都鬆動啲，總之馬主肯買馬，咩都有得傾！但即使馬會採取救亡措拖，但新馬來港後都要操練時間，最快都要兩三個月先跑得，所以呢個問題，睇嚟都會維持一段時間。

雖然出馬不足都預咗，但四班1200米都唔夠馬就真係少見，第3場「勇威神駒」上季尾大勝同程，今季轉4歲更成熟，埋門大閘捉到實自動湧上，計正今場都穩位望贏，只係呢隻馬前速平平，其實今季應以1400米更合，加上今場負頂磅出賽，如果喺直路塞一塞，隨時位置都不保。

馬膽寧博隻「有鴻利」，上季初頭兩仗正取得1勝1位，明顯容易操起，埋門大閘有前有後，今場受讓「勇威神駒」7磅，放出就有機會。「錢多多」勝在準，埋門大閘都係非常輕鬆。「杭州飛輪」埋門大閘有進步。

第6場四班1000米，「令才」上季3捷同程，明顯路有專長，埋門大閘按實大勝，狀態不用懷疑，只要起步正常，放出可勝。「華麗活力」落班跑惡氣十足，但現時跑1000米前速唔快，怕佢差一兩步追唔切，「天分高」大閘試好但檔劣，「胡椒軍曹」四班時刻有機會，同作配。