【三重彩地帶】高手靚檔乜都「有」

上季谷草短途1000及1200米1檔成績，潘頓入Q率達5成，高手加靚檔自然如虎添翼，睇好一哥今晚兩匹1檔坐騎「萬事有」及「英雄豪邁」，三甲機會甚濃，作為複膽理想不過。

第1場五班1200米，「萬事有」同程雖是盲門，但也跑過兩席殿軍，落到五班大家水鬥水，亦不用太過計較。此駒屬巫顯東嫡系，替試閘後也要交出帥印，強配不求賠率只求勝仗。董明朗開鑼日騎3駒均非上風分子，然而全收獎金，新人爭表現戰意十足，「九秒九」熱身後匆出，乃柏廐殺着之一，有權提升名次。「特攻」、「友誼至佳」及「精算其然」同屬路合分子，屬正路配腳。

英雄豪邁重配潘頓

第7場三班1000米，「英雄豪邁」上季頭3場非贏即位，以為大把世界，但之後卻無以為繼，不排除跑新鮮感較佳，抖了3個半月復出，重配贏馬功臣潘頓，應是箭頭所在。「人和家興」對上3季首戰2冠1季，休出特佳，可望延續上季尾連場入位的氣勢。「加州得力」後勁可靠，今場應有足夠步速供發揮。「財才」試兩閘準備積極，「才」系大舉出擊，要防。柏廐兩駒都在班德禮胯下有表現，揀騎「巴薩諾瓦」，信佢。■海東