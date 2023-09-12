【耀眼精選】加州偟者一網打盡

馬圈係英雄地，就算之前立過豐功偉績，只要響唔可以輸嘅賽事稍有差池，好拍檔都即時變陌路人。由著名足球經理人祖拉查恩打骰嘅Amo racing，今季成為歐洲一股新勢力，更憑「滄海制霸」贏得成軍以嚟首場G1勝利。成績彈起，其中一個原因係今季改由司徒岳掛帥。但勢估唔到呢對組合蜜月期短暫，響剛啱嘅愛爾蘭冠軍錦標，祖拉查恩賽後公開炮轟司徒岳騎「鋼鐵大王」至少兩度犯錯，繼而響次天愛爾蘭國家錦標，再輸埋「滄海制霸」。一對王牌連吃兩記悶棍，即使替公司取得一級賽零的突破，祖拉查恩亦冇情講，即時請主帥食無情雞。

司徒岳下季要作個人發展，身為過來人嘅艾兆禮深明單打獨鬥苦況，年初與卡塔爾集團結束賓主關係，成績應聲下滑，驅使呢位意大利好手東來發展。開鑼日騎「同樣美麗」後上入位，推騎硬朗功架盡顯，相信唔使幾耐就會有頭馬見面，話唔定今戰可以憑「有鴻利」打開勝門。以馬論馬，「有鴻利」當然唔係「勇威神駒」嗰皮，不過趁季初對手初起有權憑1檔之助成功突圍。

另外第5場「加州偟者」血統合谷草，賽前試閘刻意示人以弱，今仗有多匹快馬在陣扯快步速，呢匹後上馬隨時一網打盡。