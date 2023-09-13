【分秒在握】檔靚主動再迎勝仗

今次第4場，希威森賽前曾替多駒進行試閘，最終揀騎「高份數」，是否真的如此簡單？我頗有保留。「迎樂」上季尾3歲開始納上升軌，季尾贏完，埋門試草地大閘步伐穩健，計數必然仍有上升空間，排3檔亦有利其守好位跑法。

希威森第4場曾替「迎樂」、「高份數」、「財駿」及「新幹線」試過閘，同時又替「健康心靈」作快跳，除了季初配搭未落實之外，亦有可能係部分騎者未返港復課之故。此外，今次第四班1200米有兩組，希威森替第3場嫡系「錢多多」主轡非常合理，而報名前未分開兩組賽事出賽名單，騎者不敢落實其他聘約亦有可能，總之，筆者認為希威森操過而放手的馬匹，絕不能單單以「棄騎」視之。

就以「迎樂」為例，上季3月出道只跑過6仗，成績1冠1亞2殿雖非出類拔萃，但整體表現穩定得來更有進步，絕對係值得長線留意的馬匹。其實此駒上季3歲尾，表現已有突破感，先在谷中1200米入Q負於超級的「勇威神駒」，繼而再跑同程力壓「前風」，今次與後駒再碰頭，雖然讓磅增加，但環顧今次同場參賽馬，搶放之輩不多，很有可能係偏慢步速賽事，而跑法向來機動的「迎樂」，今次有埋3檔之助，自然有望成為慢步速的受益者。況且，此駒埋門試大閘亦展示了不俗前速，看來刻下正承接了上季尾的升勢，弱勢騎師楊明綸有這匹牌面馬在手，自然會傾盡全力爭取成績。

■長風

第4場 4迎樂 8前風

6旅遊高球 1勇眼光