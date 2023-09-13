終斷連續6年女權當道 颯醒榮膺新西蘭馬王

2022-2023年度新西蘭馬季冠軍頒獎典禮，剛於日前完滿結束，去屆新西蘭打吡盟主「颯醒」(Sharp 'N' Smart)獲得最高24票，擊敗剛剛遠征澳洲贏G2嘅Imperatriz(22票)，第三名就係Prowess(8票)。

剛季新西蘭馬王選舉，早已成為「颯醒」與Imperatriz兩駒單打獨鬥局面，單係兩駒已佔咗接近8成選票，「颯醒」今年封王，亦打破自2016年以來，對上6屆全數由雌馬壟斷馬王局面，而對上兩匹各贏兩屆之「投機法寶」(Probabeel)與「旋律美人」(Melody Belle)，更係由黎昭昇所訓練。

「颯醒」榮登馬王並獲選為最佳3歲馬，不過最佳中距離馬同最佳長途馬兩個銜頭競逐，只能屈居亞軍，而最佳中距離馬，勝出馬匹Prowess，最佳長途馬為「寶妮威勁」（Pennyweka）。

最佳短途/一哩馬為Imperatriz，而其季內曾勝G1而被取消頭馬資格Tokyo Tycoon，仍獲選為最佳2歲馬。

冠軍練馬師為霍卡，則以破紀錄203W封王，冠軍騎師為麥克納，而冠軍見習騎師為Tayla Mitchell。