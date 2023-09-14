【賽後報告】忠誠駒心律不正 雅典武士被儀仗馬踢中

是晚賽後報告撮要：

第1場：「精算其然」在嘗試入閘時以後足豎立，拋下騎師潘明輝。獸醫認為該駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「精算其然」退出此賽。賽後，潘明輝接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

被查詢有關「特攻」採取的競跑策略時，布文表示，他在「精算其然」退出此賽前，曾預期讓坐騎佔取領先馬匹之後有遮擋的位置。他說，其後慣常領放的「精算其然」退出此賽，坐騎出閘迅速，他遂讓坐騎展步上前居「萬事有」外側競跑。他說，跑過1000米處進入對面直路時，他曾考慮讓坐騎展步上前及沿欄領放，但當時「萬事有」保持其位置，以及他確認賽事步速偏快，他遂選擇將坐騎保持居「萬事有」的前方外側。他續說，他於中段沿途不願約束坐騎及留居「萬事有」之後，因為坐騎在此位置走勢良佳，坐騎因此而保持領先「萬事有」。他說，他自450米處起在「萬事有」推進至坐騎內側之際留住坐騎，直至進入直路時才全力催策坐騎。考慮了布文的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。「友誼至佳」左前腿不良於行。

第2場：「架勢奇爸」於起步時以後足豎立，因而失地。

第3場：「日日獎」被發現失去右後蹄的蹄鐵。

第4場：「健康心靈」在跑馬地馬場的馬房內被發現左後腿管骨部位擦傷。「健康心靈」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。

第5場：霍宏聲（「博望坡」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近250米處時，他容許坐騎在尚未帶離「赤馬雄風」下向內斜跑，導致「赤馬雄風」被帶向內跑壓向「加州偟者」的跑線，「加州偟者」因而勒避。小組判罰霍宏聲於10月4日星期三跑馬地賽事停賽。在衡量判罰輕重時，小組裁定霍宏聲的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，並且也考慮了他的良好策騎紀錄。「十八掌」於直路上在催策下內閃。 「忠誠駒」發現心律不正常。

第6場：「天分高」於中段外閃。「飛行棋」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第7場：「加州得力」出閘笨拙及失地。賽後，艾道拿（「怡勁力」）報告，坐騎於中段外閃。「輗多福」患有「喘鳴症」。

第8場：「雅典武士」於前往起步點途中被儀仗馬踢中，左後腿有一處傷口。獸醫認為「雅典武士」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令該駒退出此賽。