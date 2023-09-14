韋紀力跑輸珠峰盟主 馬主經理人想扼死佢

貴為去年珠穆朗瑪峰大賽盟主嘅「勁力猛擊」(Giga Kick)，上周末喺澳洲滿利谷馬場復出角逐1000米二級賽伊雲錦標，最終於韋紀力胯下只得季軍，完成威脅唔到頭馬Imperatriz，賽後就引起牽連大波，皆因前駒幕後非常不滿鞍上人嘅發揮。

「勁力猛擊」當日出閘慢喺包尾位置，但中段至入彎前韋紀力則讓馬兒加速上前，轉彎亦走蝕位，拉士力度減弱得第3名，今次發揮令馬主經理人兼練馬師德瑾禮嘅叔叔Rod Douglas非常不滿，佢最近接受訪問是指出，佢當時幾乎想扼死韋紀力，因為佢覺得鞍上人無藉口咁樣跑，呢種騎法係無常理可言，佢仲話韋紀力可能以為「勁力猛擊」係美國傳奇馬王「秘書處」(Secretariat)，喺800至200米一段造31秒87極速，令馬兒無以為繼，佢認為今次荒謬嘅發揮，韋紀力要承擔後果，當然最終是否換人，則由馬主決定。

另外，Rod Douglas仲話已經有數百萬個電話打嚟索騎「勁力猛擊」，包括喺香港嘅潘頓，同埋羅理雅、薛凱華及薛恩。至於備受抨擊嘅韋紀力，就話自己從騎30年，一向都冇留意坊間嘅評價同埋報道，佢只會做好自己本分，而「勁力猛擊」下仗會否換人，佢覺得稍後時間就會分曉。