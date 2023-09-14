出戰最後一場英國經典 戴圖理壓軸坐騎傷腦筯

本周末喺唐加士達馬場舉行嘅聖烈治大賽，分屬馬季最後一場經典大賽，對於戴圖理嚟講，更係意義重大，因為係佢退休前，最後一場英國經典賽事。

不過今屆賽事，戴圖理喺揀馬方面就已經傷盡腦筋，雖然老拍檔高仕登安排咗「貴格兒」(Gregory)同「追捕」(Arrest)畀佢二揀一，但到依家仲未揀得掂，而戴圖理就話要到聽朝瞓醒，入紙排位前先至有定奪。

由於兩匹馬實力相當接近，原本戴圖理最初卜定擅跑正常場地嘅「貴格兒」，不過當地連日天氣欠穩定，周末唐加士達馬場預測為軟地，大大提升變化地特佳嘅「追搏」爭勝機會，雖然英國打吡大賽，受制於乾快場地落敗，小休後上月喺紐百利復出，遇上較慢場地，又告展現威力輕勝三級賽，究竟戴圖理於最後一場英國經期騎邊隻，最快都要到明早先至有定案。

反而線路單純，就肯定非英王查理斯三世與卡米拉王后名下嘅「炎漠大俠」(Desert Hero)，喺馬昆胯下已經連勝英皇佐治五世錦標，與及上月光榮古活賽期勝出哥頓錦標，而練馬師郗國思亦期望此駒，可以為英王查理斯三世名義，為王室成員勝出呢項一級賽