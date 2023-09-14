【蹄聲妙影】走難巴10月底功成停運

隨着新冠疫情走入終結，市民生活已全面復常，不過馬會仍步步為營，就開鑼後一連兩期賽事所觀察，服務性崗位嘅員工依舊戴住口罩開工，無拘無束嘅東星要敬個禮先。同埋唔講唔知，原來練馬師呢個moment想慰勞馬房員工，搞餐飯局都要小心行事，事關直至目前為止，馬會都未有正式文件，講明可放寬馬房喺食肆搞聚餐，所以為免萬一中招，隨時畀馬會秋後算賬，練馬師大多數會選擇馬會會所擺幾圍，畢竟係馬會主場，場面華麗又不失禮，而且芝士蟹肉焗釀嚮螺唔係度度有，加上又有K唱，音響一流，同時也可幫補下馬會餐飲部兼職員工嘅生計。

講開馬會員工，最近佢哋陸續收到通知，喺2019年疫情期間為員工提供支援，俗稱「走難巴」嘅賽馬日臨時穿梭多區巴士，將會喺2023年10月底停止服務，事關有見社會全面復常，公共交通服務亦已恢復運作，同時有見「走難巴」使用率下降，馬會決定會喺10月份最後一期賽事，即是10月25日(沙田馬場)和10月29日(跑馬地馬場)後便停止「走難巴」服務。不過，JCI/JC2/JCX路線(來往沙田港鐵站及沙田馬場)和沙田馬場場內的穿梭巴士將繼續維持正常服務。

初步提供:

第7場6「加州威勝」

第10場10「大紅袍」

■東星