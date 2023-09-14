今季雄心壯志 方嘉柏定下衝冠目標

方嘉柏今季雄心壯志，以冠軍練馬師寶座為目標。

方嘉柏剛於夜賽憑「九秒九」打開今季勝利之門，展現佢一貫黑夜之神本色，而佢今年更加雄心壯志，將以第5度登上冠軍練馬師寶座為目標。

2020/2021馬季，方嘉柏以破紀錄嘅79W擊敗蔡約翰，第4度封王，緊接兩季分別以45W同51W平穩過渡，經過兩季時間重整旗鼓，方嘉柏揚言今季已有再度覬覦冠軍嘅決心。

無疑方嘉柏認同要爭冠軍的確是一場硬仗，不過佢地馬房已經準備就緒，暫時佢就無法估計，今季度要爭幾多場頭馬至可以成為冠軍，但既然有心理準備，佢就會好好把握任何贏馬機會。

由於今季兵源充裕，對於衝冠亦係首要條件，去季運港嘅新馬成熟漸足，再加上部分新季軍港嘅生力軍，亦可以成為旗下今季搶分籌碼，新舊馬匹銜接相當理想。

唔單止衝冠，方嘉柏亦期望喺大賽可以分一杯羮，去季展現鋒芒嘅「直線力山」，佢相信呢匹馬嘅潛力，絕對可以挑戰120分嘅水位，呢個星期六將會安排試谷閘，然後就會於9月24日嘅1400米G3慶典盃復出，先由短熱身跑起，然後循序返回首本途程，部署進軍各項重要分級賽。