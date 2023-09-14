【分分制勝】潰敗的勇士 復出揭底牌

華倉葉楚航季初決意搶攻，開鑼日先憑「紅旺」打響頭炮，到剛周三夜賽，唯一參賽馬「旅遊高球」力拚下僅負跑P，旗下馬演出已變成可靠，放心捧場。今期田戰，葉廐共派5匹實力馬列陣，「紅旺」勝出匆匆再跑，只加7分不成阻力，本身跑田草1400米曾4捷，威力更勝短途，有望延續佳績。至於再由潘頓策騎的「嘉應勇士」，抖暑後愈操愈靚，可揭底牌。

第8場四班1200米草地，中華游樂會盃，「嘉應勇士」試閘經常展示非凡速度，加上台型吸引，自然引起關注。可惜上季首次出賽，起步時低俯，潘頓見失地太多，一早按韁收慢，結果大敗93個半馬位。自此之後，此駒操練斷斷續續，進度大受影響，雖然煞科戰曾報名參賽，但因血液異常而宣布退出。

「嘉應勇士」進入暑期階段，重新再做工夫，這次一切順順利利，合共6度快跳，更於9月初出試1000米草閘，由潘頓親操，出閘尚可，一直留守第5位，末段騎者順推考驗，「嘉應勇士」即使走不利跑線，結果仍能脫穎而出，過終點後更遲遲未收停，走勢出色。今仗改爭田草1200米，喜逢1檔，減低了增程的難度，盃賽當前，潘頓絕不會再手軟。

■明治朗