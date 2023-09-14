【賽馬以外】今季頭兩戰 全日最熱馬例輸！

馬季話咁快就跑咗兩期，唔知大家熱身完未？如果齋睇投注額，大戶似乎都係睇定啲，事關連續兩戰投注額都係跌，同埋唔係冇落飛馬，但又唔算太誇張。至於熱門馬成績就…，筆者留意到呢兩場賽事全日最熱嘅參戰馬都係贏唔到，開鑼戰「金鑽貴人」1.2倍跑第2名，尋晚就係「勇威神駒」1.5倍只得季軍，後駒1380萬獨贏投注亦係暫時最勁W飛。另外，同上季同期比較，上季初頭兩次賽事原來冇一隻馬低過2倍，4匹2至2.2倍嘅參戰馬攞到2冠2亞，反而今季頭兩戰就有4駒低過兩倍，只得「能文能武」一隻贏到，究竟反映緊啲乜？

首先講吓點解啲馬會咁熱，當上季初未有2倍以下熱門時，今季已經有4隻，但整體投注額又跌咗，似乎話畀大家知，部分賽事強弱懸殊，令到彩池側埋一邊，「金鑽貴人」本身係短途王、「勇威神駒」上季尾贏得出色，而「綠族光芒」就質新有潘頓，而呢3匹輸咗嘅2倍以下熱門，都有一個共通點，就係孭135磅，似乎話畀大家知，季初階段嘅孭頂磅全熱門，唔係咁穩陣。反而力連跨季4W，兼且升班嘅「能文能武」，卻孭124磅以1.8倍大熱身分攞到4連勝。如果賽前問筆者，「金鑽貴人」、「勇威神駒」、「綠族光芒」同埋「能文能武」，邊匹最大機會輸，一定係答「能文能武」，但世事就係往往估你唔到。

不過，「勇威神駒」尋晚跑輸，賽前又唔係無迹可尋，筆者一向都會留意騎師王、練馬師王賠率，發覺賽前此駒騎練田泰安、沈集成大幅回飛，照計揸住一匹咁熱嘅馬，無理由咁大隻蛤乸隨街跳，最終真係輸埋，全晚安仔、成哥亦無進帳。

老實講，投注賽馬，從來都係睇值博率，只係喺現今香港馬圈，又咁多高手、大戶，分別利用數據、程式甚至AI技術揀馬時，要搵有值博率嘅馬嚟賭，一啲都唔容易，咁買熱門又話你知唔係想像中咁穩陣，呢啲環境要推高投注額，真係有難度。至於今個禮拜日沙田賽事，睇完排位表你哋都估到「實現夢想」、「歡樂至寶」賠率唔會高過2倍，但兩隻馬都係用傷愈復出嘅何澤堯，一隻就初上二班，另一匹初跑田草，唯一好處就係唔係孭135磅，贏唔贏到？周日就有答案。

■山無陵