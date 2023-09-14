兩隻不敗馬 刻意等埋何澤堯先出！

上季華將一哥何澤堯，奪得96W打破本地騎師紀錄，更壓下布文同田泰安取得騎師榜次席，騎功及狀態均處頂峰，本來Win神暑期會到外地展開客串期，可惜7月在日本出賽不慎落樓，就連英國識價盃騎師賽亦由蔡明紹頂替，未能到當地與一眾高手較技，相當可惜。

暑假後半段日子，何澤堯迎來另一項任務，就是接受治療求盡早康復，8月中旬堯仔更到瑞士接受復康療程，可知有幾心急復出。嚟到開鑼後次周，何澤堯終於經醫生批准如期披甲，兩匹不敗佳駟「實現夢想」及「歡樂至寶」都等到最佳拍檔才復出，戰意空前鼎盛。

第7場三班田草1200米的「歡樂至寶」，兩度在谷草以「金鎗六十」式後勁制敵，今次過來長直路沙田草地作賽，威力有增無減。再睇番呂廐近4匹新勝馬，就有「能文能武」、「迎樂」及「博望坡」取得跨季連勝，「歡樂至寶」有望保持佳態，縱然升班也是勝望壓一。

第3場二班田草1000米的超新星「實現夢想」，羅富全早已寄語是另一匹分級賽好馬，上季3歲未全熟已次次大勝對手，加上「實現夢想」擅長跑快步速賽事，今次升班步速縱然更快，也無礙其發揮。何澤堯復出即有兩匹好馬在手，人馬俱可再做長勝將軍。

何澤堯周日尚策騎兩駒，分別是第8場呂廐「焦點」及第9場沈廐「合夥雄心」，睇番兩駒都用王牌出擊，睇吓能否順利變身？