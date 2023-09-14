伍鵬志差唔多成年冇響沙田做練馬師王！

伍鵬志作風極為進取，上季首度開倉已派馬遠征，而「韋小寶」剛剛第2度遠征亦在首爾跑韓國沙地短途錦標得第4名，表現不俗。此外，上季開鑼首日派馬上名未贏，但上周日開鑼已憑「我為您」建功，今季起步更順，而且剛谷草再有兩駒上名，明顯會繼續攻勢！今次沙田派9駒列陣，必欲再添進帳，查練者對上一次在沙田做「練馬師王」，已經係上年10月26日，今期不妨冷敲伍鵬志！

睇番伍廐今次所派馬中，第8場「我為您」新勝夠勇，而第7場「綠族光芒」於開鑼日飲恨獲亞，熱身後今次改跑三班負磅下調至120磅，形勢大好。

其餘戰馬中，第5場由鍾易禮策騎的「齊心同行」值得特別留意。伍鵬志很喜歡用此子減磅出擊，剛周三谷戰「皇仁福星」亦是在此華將胯下入Q。「齊心同行」歷來贏過泥地1200米兩次，其中一役正是上季於伍廐配鍾易禮建功，馬匹上季尾持續跑谷草及沙田，直至今次復出才返強項，用王牌戰意十足。跑法方面，相信很大機會搶前或跟放，僅負124磅上陣，條件着數。

此外，第2場「美滿星雲」轉投伍廐後已做足工夫，今回重戴面箍於田草1400米排3檔起步，跟牢步速好跑。第4場「無敵精英」降至25分可謀反彈，上季表現雖然較飄忽，但也曾贏馬交代，今排4檔易發揮。第6場「興高采烈」與「錶之雲端」雙龍出海，「興高采烈」恃季尾勇況再攻，「錶之雲端」早前於從化兩度試閘有進步，最近則有彈閘拍試，準備認真。

第9場「馬有運」自購馬減分已多，操好而來提防變身。第10場「旭日昇」伍鵬志接手後未贏，今個暑期重做工夫，最近配梁家俊贏出泥閘，操勇兼用王牌而臨，擺明郁手。