【分秒在握】艾兆禮好歡喜

今季兩位新騎師到港，雖然艾兆禮曾來港客串，但日子甚短兼已相距一段時間，印象已較模糊；至於董明朗更是未嘗在港作賽，不過一位係英國好手，一位係應屆南非冠軍，本身當然有實力，不過勢估不到，兩者竟雙雙在彎急路窄的快活谷打開勝門，壓力驟減下，往後的路會好走得多。

其實筆者季前對艾兆禮頗有保留，因為從轉播賽所見，此子取位轉跑線每見較慢，在香港如此緊湊的賽事環境下，加上又係中短途賽事為主軸，騎者未能適應其實一點也不奇，不過幸好剛周三憑「有鴻利」一放到底，取得一個好開始。

周日第四班1600米草地，已經係全日路程最長的賽事，由於大部分馬匹未開氣，因此相信早段不會搶得太快以致末段無以為繼，因此直路鬥衝看來是無可避免。鄭俊偉上季幾經努力終於贏夠數過關，暑期亦隨着新副練到臨，有不少新血加盟，但以往曾收過兩封警告信，估計練者必不會好整以暇，早早贏番場以振奮士氣。

歷季初出1冠2亞

「眾歡笑」以往抖後初出每有好表現，在鄭俊偉旗下的3個季初，竟然錄得1冠2亞的好成績，由於馬匹已經8歲，因此體力要好好運用，練者未有安排此駒試大閘亦無不可，埋門無論單跳又或者快跳，神態及走勢均相當引人，艾兆禮有這匹牌面馬在手，必會乘勝追擊。

■長風