今期強勢復出 何澤堯同馬迷分享近況！

何澤堯(Vincent)7月下旬喺日本客串時發生落樓意外，經過差不多7星期之後，Vincent終可以趕及在今期沙田日賽復出。Vincent今期將會策4駒上陣，當中包括兩匹不敗馬「實現夢想」以及「歡樂至寶」，除此之外，同日會騎呂廐「焦點」以及沈廐「合夥雄心」。

Vincent之所以咁快復出，主要原因係佢用咗好多方法治療，寄望能加快復出進度，騎者都表示其實以自己骨裂情況，正常應該要抖3個月，但依家接近7周後可再上陣，進度係比預期快好多，佢都好開心可以重新上陣，慶幸今次傷勢唔算嚴重，多謝香港馬會嘅醫療團隊同埋唔同人嘅照顧。

被問及狀態如何，Vincent就話仍然需要多啲時間去番托弗水平，不過今日(15日)試咗4組閘都唔覺得攰，有信心可適應過來，現階段唔接太多坐騎聘約住，跑完一日之後再視乎狀態決定接下聘約與否，寄望可於10月中旬接番多啲坐騎，甚至係夫卜上陣。現時雖然減少接下坐騎聘約嘅數量，但騎者認為，可以有更多時間接下有樂觀機會嘅坐騎。

Vincent又提到，其實自己喺受傷後第2個星期已開始踩番單車，早前亦飛往瑞士接受唔同治療，當中有教練陪伴下喺水中、使用機器等唔同形式操練，現時循序漸進提升狀態。畢竟運動員抖6個禮拜，體能好快下降，肌肉好快流失，需要時間慢慢建立肌肉，回復早前水準。