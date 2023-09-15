何澤堯話暫時唔會接咁多馬！

華將一哥何澤堯暑期在日本客串時於陣上被拋下，導致騎者脊椎受傷，因而錯過了本地馬季頭兩次賽事。何澤堯如今傷勢已痊愈，周日將首度披甲，配合「實現夢想」與「歡樂至寶」兩匹不敗PPG新星強勢復出，騎者必然力爭頭馬，希望可及早打開今季勝利之門。

本地騎師何澤堯早前飛赴瑞士著名運動醫學診所Swiss Olympic Medical Centre，接受復康療程，暑期於日本墮馬之脊椎傷勢復原程度跨進一大步。何澤堯雖然曾渴望於開鑼日披甲，惟權衡坐騎機會之後，最終選擇延遲一周才復出，留待周日配合兩匹嫡系坐騎分途出擊。

第3場二班1000米草地，「實現夢想」去季於直路賽得3連勝，騎練及馬主都對於馬匹前景有無限憧憬。羅富全指出這匹4歲馬本身猶如BB，晨課不時原地站立，扭計一輪才肯前往跑道操練，正因為心智未成熟，首季來港已有如此出色表現，估計今季仍會有大幅進步空間，趁住季初尚有直路賽賽程，暫時無意增程，並刻意配合何澤堯傷愈復出，自然期望人馬可以延續勝勢。

歡樂至寶轉沙田啱追

至於何澤堯另一坐騎「歡樂至寶」出戰第7場三班1200米草地，去季兩捷俱在谷草1200米獲得，今次安排轉場出擊，呂健威表示主要針對這匹高頭大馬上場連捷之役，追得較為吃力，落腳明顯轉慢，故此嘗試轉戰沙田，希望於長直路會更有利其後上跑法，加上何澤堯騎慣騎熟，機會毋庸置疑。

除了這匹矚目新星之外，何澤堯今戰亦會策騎「焦點」及「合夥雄心」，全日共有4匹坐騎，而何澤堯坦言不擬過於急進，希望循序提升自己狀態，因此短期內不會接太多聘約，每次賽事暫時只騎2至3場，並以4場為上限。