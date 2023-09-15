潘頓搶W呼之欲出！文明不能壓碎！

今季泥地賽事開打，周日率先跑兩場短途，潘頓上季於泥地1200米賽績首屈一指，全季40場賽事，摘下10W取得四分一頭馬，周日同程賽事又有實力坐騎叫胡，延續上季與丁冠豪最後3匹合作馬匹全勝紀錄，如今以「文明之星」再度攜手，贏面更是呼之欲出。

潘頓上季與丁冠豪這對騎練合作次數不多，只得10次共獲4冠1亞1季，其實自元旦日贏完「神舟時代」後，相隔4個月至季尾階段，兩人方再次有合作，分別勝出「泉龍駒」與「維港奔流」，即是近3次合作例不虛發，顯然練者搵一哥幫手，絕不打無把握之仗，今次第5場的「文明之星」，正是兩人去季初首場合作勝利，甚有緣分。

「文明之星」上季評71分尚且能贏三班賽事，經過大半季評分下調，今仗則以60分跑四班賽，7歲馬養精蓄銳於首仗出擊，當然不會浪費黃金機會，矛頭直指今仗，成竹在胸。

另外，周日第1場三班1200米泥地，潘頓夥拍文廐「自強不息」出戰，此駒雖然初跑泥地，但來港至今先後試過4次泥閘3度勝出，尤其今季潘頓接手，暑期兩課泥閘愈贏愈易，令人留下深刻印象。其實「遙遠星空」一族，近季亦出過泥地好手如「魅影獵飛」、「大眾勝利」等駒，以潘頓於晨課對此駒重視程度，擺明已為今戰初跑泥地準備就緒。