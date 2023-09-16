【練馬師王】延長從練生涯 唔怕捱打

剛周三谷草開鑼戰，上季在細場取得33W傲視同儕的呂健威，再次於主場連場出擊，憑「迎樂」及「博望坡」包辦第4口孖寶，最終更以24分勝出「練馬師王」。由於當晚熱門方嘉柏先拔頭籌，一早取得12分領先，令到呂健威的「走地盤」愈賣愈冷，一度高見45倍，當贏完「迎樂」之後，賠率還有8倍，直到「博望坡」再下一城，賠率才熱透。當然，如非尾場柏廐「鈁糖武士」僅僅影輸，呂健威也未必能夠封王，「練馬師王」刺激之處亦在於此，真正未到最後一刻，也不知鹿死誰手。

今期沙田戰線，另一華倉文家良繼開鑼首戰之後，再度強陣壓境，大舉出擊可期。畢竟練者已年屆66歲，若想延長從練生涯，必須繼續力爭好成績，也難怪他安排鎮倉寶「金鑽貴人」在特首盃出擊，希望及早搶分。雖然「金鑽貴人」中伏飲恨，但剛周三晚已憑「龍東傳承」補中，總算打開本季勝門。

文家良今期爭勝分子甚多，其中由潘頓壓陣的「自強不息」更打頭陣出擊，交回賽前兩勝泥閘的走勢，篤定開胡。再看第2場「創奇蹟」，最近試閘又是一支箭飆前，反應理想，季初狀態頗為勇猛，既然頭兩場賽事都極具贏面，投注文家良的「練馬師王」時適宜趁早「入場」，否則回報肯定會減少。

萬一上述兩駒失手而回，文廐陣營亦有其他搶分棋子，不致出現捱打局面，例如第3場「英雄豪傑」，雖然要面對明星馬「實現夢想」，但本身是1000米直路賽專家，加上布文騎慣騎熟，當可作出挑戰。至於尾場的「電子傳奇」，至今角逐三班賽都未嘗一勝，但近兩戰俱跑獲位置，確有愈跑愈進步之感，今次復出趁對手狀態未十足，配合1檔之助，有機會爭取重啟勝門。

「練馬師王」開售賠率

1.文家良 3.2倍

2.呂健威 7.0倍

3.伍鵬志 6.5倍

4.羅富全 8.0倍

5.告東尼 8.5倍

6.大衛希斯 13倍

7.容天鵬 8.5倍

8.韋 達 16倍

9.葉楚航 15倍

10.蘇偉賢 20倍

11.丁冠豪 50倍

12.姚本輝 85倍

13.蔡約翰 50倍

14.方嘉柏 65倍

15.賀 賢 150倍

21.其他練馬師(沈集成/廖康銘/鄭俊偉/巫偉傑/黎昭昇徐雨石) 150倍