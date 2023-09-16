【進階選項】自強不息泥地耍家

傳統或數據往往是經得起考驗，開鑼兩次賽事，急先鋒沈集成，谷夜之神方嘉柏都已經取得成績，反而例牌慢熱的蔡約翰，縱然派出上季尾有表現賽駒角逐，但可以完全走樣判若兩駒，如果喜歡跟賽績選馬，還是揀呂健威較划算。另一位華倉文家良，開鑼戰派出鎮倉寶「金鑽貴人」配合大舉出擊，結果如意算盤打唔響，不過上周三再硬闖，最終憑「龍東傳承」爆冷開齋，兩次賽事文廐派出11駒，其中9匹跑入前4名，現階段馬迷作為投注扶手棍亦非常合適。

今期文家良出馬8匹，以馬匹分量連場入前列應不意外，當中牌面最高應是頭場「自強不息」。一來對手少，二來上季泥地亦曾入Q，賽前加眼罩兩次試閘均勝出，9月一課起步如火箭般撲出，完成時間亦比起同日另一組、今場主要對手「歐洲傳奇」快得多。再查「自強不息」來港前在昆士蘭最後一戰便佩戴眼罩勝出。之前亦提到，此駒母系Jerry's Witness是「新力寶」全姊，血統亦顯示「自強不息」泥地能力甚佳，配潘頓熱都要捧場。

上季未達標的葉楚航馬房，今季似密謀反擊，開鑼兩次賽事只派出5駒，結果錄得1冠3季，如能持續準繩亦是馬迷之福。今次馬房出5駒包括新勝「紅旺」，但第5場打王牌的「龍騰飛翔」亦可留意。上季狂跑17次，2月在泥地62分爆半冷，之後再跑未勝，經過暑期後現剩58分，比上季贏馬更低，亦是前季贏馬評分，換言之計數隨時可勝。賽前泥閘走馬群中間輕輕鬆鬆，其實至今3W全為泥地，勿被牠密跑草地轉移視線，出得布文就不是再博分頭，而是希望擸頭馬，3檔出閘跟兩三匹快馬守靚位，形勢好跑。