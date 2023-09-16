【獨門秘技】部署顯而易見

剛周三谷戰，「九秒九」開鑼日跑完匆出即補中，末段曾一度受困，但望空後三兩箭步已彈開對手，熱過身確不同，今次沙田賽事共8駒季內第2次上陣，有7駒為開鑼日上陣，而「多利多」則為剛周三谷戰跑完匆出，更有留意價值。

第2場五班1400米草地，「多利多」在高伯新馬房時一直表現平平，但上季轉投蘇偉賢馬房後走勢已有進展，兩度取得獎金名次，其中季尾最後一戰跑同程後追第4，其實當日內檔不太利追，「多利多」過終點後兩步已超越亞季軍，餘勢極佳，已搵啱合適路程；剛周三季內初出，延遲報名加入跑谷草1000米，路短擺明熱身，還要沿途畀住走，跟第4位末段乏力，未及回氣已過終點，完全可當一課大閘看待，開氣後今仗跑番最有根據的田草1400米，箭頭所在。

安頌季初靠得住

另一推介同樣來自蘇偉賢馬房，第6場四班1600米草地，「安頌」前季63分起步首4戰2冠1季，上季67分首3戰取兩亞，擺明利季初，今季58分首跑四班，即用潘頓不拚何待。

西門獨Q過關

第2場14多利多

拖 1珍珠哥5得意佳作8美滿星雲

第6場2安遇

拖 1八駿笑昇8一舖到位12眾歡笑