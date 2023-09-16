【J臣研究所】焦點在第4口孖T

季初賽事繼續出馬不足，馬少場合又難有肉食，只好捨易取難向一啲混亂場次埋手，博一博第4口孖T。

第7場9隻出賽馬中新勝馬都有5隻，結合走勢評分等，都係先揀隻「幸運遇見」。此駒上季兩捷，初上三班一場已擊敗「明心知遇」，水準不用懷疑，抖暑前一仗撞正大爛地，落敗與實力無關，現時4歲更成熟，晨課試閘都更見斂口，雖然今場對手唔少，但跑出水準的話，三甲好穩。「歡樂至寶」上季連贏兩場谷草，均展現驚人後勁，照計轉來沙田長直路冇理由唔得，只係睇走勢，翻步都應該以1400米更合。

「威之星」上季一縮程就贏，本身衝程短，現時可能跑1200米更合發揮，埋門大閘稍稍受阻，但望空後有餘勁。「吉龍」以同程1200米為首本，可惜要負頂磅上陣，而且埋門大閘走勢明顯不及「幸運遇見」。「綠族光芒」熱咗一場身會有着數，但初上三班而且1200米嫌短，易位難贏。

第8場更混亂，因為多隻上季冇表現馬埋門大閘有良佳走勢，何澤堯騎嘅「焦點」，自購馬上季場場大敗，暑期抖一抖，埋門再試大閘按實湧上，表現脫胎換骨，今場可見真章。「陽光勇士」上季生勾勾都連場接近，今季韁口更有改善，只怕早段落後太多追唔切。「嘉應勇士」腳患馬做足工夫先跑，潘頓肯騎一定搏盡。「上市魅力」上季尾開始有走勢，可上名。「鑽飾永恆」轉倉成隻唔同咗樣，大閘有前有後，要兼顧。