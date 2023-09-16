【三重彩地帶】有冇「佳作」？輝哥話OK

第2場五班1400米草地，布文上季跟姚本輝攜手28次獲10W8P，上名率64%，合作唔多但搏殺精準，今場「得意佳作」屬二人季內首駒夾檔。布文曾替「創奇蹟」試閘而最終揀「得意佳作」，信佢眼光，博騎練保持上季合作佳績，跑入三甲足以充當複膽。

呂廐今季3W均是跨季孖寶，馬房正氣，上季尾入Q的「威進駒」博佢喼到。「東風壹號」轉廖廐試閘走勢回勇，贏馬一役有眼罩，重戴用意正面。「珍珠哥」從草閘放返姿態輕鬆，上季曾有接近走勢，四降五隨時變身。

綠族光芒歡樂至寶雙膽

第7場三班1200米草地，「歡樂至寶」上季兩出在谷草兩捷，但今場升班轉爭田草，雙重難度，位望高於勝望。「綠族光芒」開鑼日孭住135磅起步失機，沿途外疊走勢欠順，看似大勢已去，惟兜完大彎仍有本事入Q，質高輸際遇，虛分馬已具備三班能力，60分唔報四班揀三班少負15磅，部署明智，比「歡樂至寶」更有勝算，兩駒做雙膽十拿九穩。

「幸運遇見」上季同程兩捷，蹄下敗將「堅又威」及「明心知遇」之後都補中，水準高，季尾敗仗受制大爛地，跑番正常場地又要重視。「吉龍」及「連連有盈」都是路程專家，試閘走勢亦佳，惟評分上升空間不大，只宜拖腳。■海東