【分秒在握】希威森今次顯顏色

以往習慣季尾出擊的韋達，今次一反常態季初頻頻出擊兼得手，開鑼日贏「馬林」，剛周三爆「量化歡騰」，來到今次7駒列陣，應有意乘勝追擊，其中「顏色王子」返泥夠快夠銳，捧得。

韋達一向與希威森屬好拍檔，後者這個暑期返南非舉辦婚禮，韋達更有到場祝賀。不過，韋廐季內兩W，卻分別由班德禮及霍宏聲建功，今次韋廐7匹參戰馬，當中5匹配上希威森，看來有心造就騎者取得零的突破。

第5場四班1200米泥地，跑法主動的「顏色王子」，由草返泥出爭最擅長的1200米，大有機會重啟勝門。論馬之前，先跟大家分享一項數據，上季首次跑泥地共3場，頭馬走位分別係1 2 1、1 1 1及5 5 1，前季情況亦相似，3場頭馬走位為4 3 1、4 3 1及1 1 1，換言之放頭或前置馬根本佔盡上風，因此今次兩場泥地，實在不宜太倚重跑法被動之輩。

「顏色王子」上季兩勝泥地1200米，鞍上人都係希威森，走位則分別是2 1 1及1 1 1，按照上文的數據，的確係值得秤先。再者，環顧今次同場對手，放頭馬根本不多，相信「顏色王子」應可從容搶頭，此駒埋門試泥地大閘有前有後跑第2，明顯狀態保持得相當好，今次有埋4檔之助，搶得出，對手要追談何容易？

■長風

第5場 5顏色王子 6加飯

1文明之星 7型到爆