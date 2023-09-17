【戰況R6】點到你唔服？9歲馬迥光勇取3連捷！

第6場四班田草1600米，大熱門係「幸運雄威」，不過呢隻布文1檔馬，跑到最佳水準都只係第2，頭馬落在更勇的「巴基之友」身上，呢隻賢廐馬雖然已經9歲，但近半年真係呈迥光勇，上季尾2連捷後，今日復出沿途縱然走3疊，一樣可以在周俊樂胯下唧上來，力克對手完成3連勝，呢件「巴基之星」同主馬，原來已經贏到8W，頭馬次數仲多過「巴基之星」呀。是場跑第3、4名係放頭的「龍船快」及賢廐同倉的「安頌」。

馬主之一丁嘉林表示「巴基之友」能取得跨季三連捷，完全要歸功於蘇偉賢保養馬匹好，雖然自己都聽到外界唔少人話愛駒有喘鳴，健康有問題，但練馬師將「巴基之友」照顧得好好，而愛駒陣上走勢順暢結果憑勇再捷。丁生又指，「巴基之友」一直保持好狀態，賽前兩課閘都試得好，故今仗縮程一哩都有信心可爭勝。

至於開齋的蘇偉賢，話幫呢隻馬跨季3連捷都好開心，佢話隻馬試閘表現好，從化1000米閘嫌短都撲上，9歲馬一啲老態都冇，健康亦好，上季諗住馬主贏番場，估唔到依家有3W，佢都讚隻馬算係忠心同穩定。另外廐侶「安頌」係四班應該有優勢，但今場檔差吃虧啲，跑法較被動，今次加罩嘅效果唔算太差。

第6場賽果：11-7-10-8

二重彩賽果：11-7(最後賠率39)