【賽後報告】潘頓想嘉應勇士轉腳 實現夢想騎練解話

是日賽後報告撮要：

第2場：「峰爭」於賽日早上被小組按照獸醫意見（血液異常）著令退出。「峰爭」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。賽後，賀銘年（「珍珠哥」）表示，坐騎出閘緩慢，全程走勢欠順，表現令人失望。巴度（「創奇蹟」）表示，坐騎出閘笨拙，起步時在雙雙斜跑的「得意佳作」與「瀟灑一生」之間受擠迫。他說，坐騎推進上前，其後須在大部分途程在沒有遮擋下走外疊。他又說，因此坐騎在直路上受催策時，反應未如預期般良佳。獸醫於賽後立即檢查「創奇蹟」，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢有關直路上的騎法，以及於接近400米處時是否有機會在「多利多」 與「創奇蹟」之間上前時，「東風壹號」的騎師霍宏聲表示，在「多利多」及「創奇蹟」均在轉直路彎時走勢笨拙後，他預期該兩駒墮後及再次佔取靠近內欄的位置。他說，當他觀察到「多利多」的騎師艾兆禮右手握鞭及「創奇蹟」傾向內閃時，他認為兩駒之間的空位將會消失。他又說，因此他選擇試圖移至「創奇蹟」外側並將「得意佳作」帶出較外疊，但當「得意佳作」保持其位置，坐騎在「創奇蹟」之後受困而未能望空直至200米處。考慮了霍宏聲的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。

被查詢有關直路上的騎法時，「家樂飛駒」的騎師艾道拿表示，他於進入直路後不久曾考慮將坐騎移至「東風壹號」外側以跟隨「得意佳作」。他說，坐騎內閃及不願移至「東風壹號」外側，他遂選擇將坐騎推進至「東風壹號」內側以望空。他又說，他於趨近200米處時開始將坐騎移至「創奇蹟」外側，但坐騎持續內閃，而當「創奇蹟」在坐騎前方向外斜跑時，坐騎在其後一段途程上勒避該駒的後蹄。小組提醒艾道拿，他在情況許可下有責任全力催策坐騎至終點。

第3場：被查詢有關「實現夢想」的表現時，何澤堯表示，是日升班角逐第二班賽事的坐騎出閘略為笨拙，但於早段能夠保持居於前列位置。他續說，他自600米處起催策坐騎，坐騎對催策未能交出充分反應，並自該處起衝刺僅屬一般，即使並非負於頭馬太遠。他說，他認為坐騎將能從今仗中獲益，尤其是坐騎仍是相對經驗較淺的賽駒。練馬師羅富全表示，「實現夢想」賽前的表現令馬房上下感到滿意，並於9月4日的試閘在「綠族光芒」之後以第3名過終點，表現令人滿意。他說，自該次試閘後，該駒的操練表現良佳，包括於9月14日由何澤堯策騎進行快操。羅富全認同何澤堯的看法，認為該駒將能從今仗中獲益。

第4場：「富存大師」氣管內有很多痰。

第5場：希威森（「顏色王子」）報告，他賽前預期讓坐騎領放，但坐騎出閘笨拙及失地，其後不久在「文明之星」與「龍騰飛翔」之間受擠迫，當時「文明之星」向內斜跑，而「龍騰飛翔」則出閘笨拙及向外斜跑，坐騎其後居於較賽前部署為後的位置。他又說，坐騎居其他馬匹之後競跑不合發揮，他認為這是坐騎表現令人失望的原因。

第6場：最後100米，「縱橫十六」在「龍船快」之後受困而未能望空，因而未能被力策至終點。

第7場：「吉龍」出閘笨拙，大力觸碰閘廂左側，因而失地。 「吉龍」於跑過300米處時移至「幸運遇見」 內側以望空。

第8場：被查詢有關「嘉應勇士」於最後200米的騎法時，潘頓表示，坐騎於賽前在閘後煩躁不安。他說，坐騎出閘迅速，早段及中段沿途搶口。他說，坐騎於進入直路時走勢持續強勁，他於接近200米處時開始催策坐騎以使坐騎於末段衝刺。他續說，當他全力催策坐騎時，坐騎因經驗較淺而對催策的反應未如預期般良佳，以及難以被力策。他說，他於最後200米試圖鼓勵坐騎轉腳以讓坐騎充分展步至終點，但坐騎並無應他的要求而轉腳。他說，他不願對坐騎用鞭，因為鑒於坐騎的跑法，他擔心坐騎將有不良反應，所以他選擇繼續手足並用力策坐騎至終點。他進一步表示，坐騎的賽前行為及坐騎於早段及中段跑來搶口均為造成坐騎於末段未能以勁勢衝刺的因素。

第9場：「馬主雄風」於400米處至200米處之間在「快狠準」之後受困而未能望空，其後於接近200米處時移至「快狠準」及「閃得快」外側以嘗試望空，但於150米處在 「合夥雄心」之後再度受困，未能被力策至終點。

罰款

一般事項：練馬師葉楚航（「慷慨友」）：因替現時受限制出賽的馬匹報名出賽，被罰款1萬元。