古摩亞G1頭馬浪接浪 再贏聖烈治錦標

今屆聖烈治錦標片段：

英國馬季最後一場經典賽事，聖烈治錦標响唐加士達馬場舉行，9匹賽駒喺軟地上角逐呢場2904米一級賽，岳伯仁大軍4駒列陣，結果由主帥莫雅策騎「浪接浪」(Continuous)，雖然係初跑此程，表現令人眼前亮，後上輕鬆擊敗「追捕」(Arrest)，英王伉儷名下「炎漠大俠」(Desert Hero)只跑第3名。

古摩亞繼早前以「多產巨匠」揚威愛爾蘭冠軍錦標之後，相隔一星期返回英國，又以「浪接浪」贏聖烈治錦標，亦為後駒帶來季內首場G1勝利，賽後岳伯仁決定安排此駒，下個目標進軍法國凱旋門大賽，因為是項大賽歷來都係喺變化場地角逐為主，而今仗頭馬亦證明咗「浪接浪」不論氣量以至場地，絕對可以勝任。

賽事另一焦點，戴圖理力爭以「追捕」，喺英國本土勝出佢榮休前嘅最後一項經典賽頭馬，雖然未能如願屈居亞席，今季佢喺G1依然大豐收，當中經典大賽方面，分別以「新王朝」(Chaldean)贏二千堅尼，同埋Soul Sister贏橡樹大賽。