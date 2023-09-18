【蹄聲妙影】P圖還P圖 勿基因改造

早前有幅貼在跑馬地馬場內的大型海報(右)中，「金鑽貴人」馬頭上的白印無故被P走。

最近，「金鑽貴人」大型宣傳海報P圖風波受圈內人士熱議，身為攝記嘅東星亦有了解下咩環境。據知呢幅海報貼咗喺跑馬地馬場，來往停車場嘅行人通道內，位置相當顯眼，好多騎練、馬會職員，甚至馬主都不時經過，難怪惹起幕後強烈反應，日前相關部門已急急補鑊，又真係幾快手。

先講呢幅海報啲顏色係執得幾靚，從背景出現的凱旋門吹風機顯示，絕對係馬會攝影師嘅獨家角度，同時亦成功捕捉潘頓贏馬後大滿足嘅神髓，拍攝過程完全冇問題。不過，有樣嘢就過咗火位，就係網美必備嘅P圖技術，需知「金鑽貴人」馬頭上本身有道白印，乃上天賜畀佢嘅特徵，殊不知畀人用執相程式P走咗，感覺基因被改造，馬主當然不是味兒，更有網民質疑海報上隻馬可能係另一短途佳駟「福逸」，繼而將巴度P走，變咗着住「金鑽貴人」嘅潘頓添。

不過，經過東星反轉個Hard disk，同埋圖中馬頸上一條有個「短」字嘅慶祝彩帶，終於推敲到呢幅海報嘅確實日期，隻馬的而且確係「金鑽貴人」，係今年4月9日勝出二級賽短途錦標(草地1200米)，賽後返回凱旋門嘅Moment，東星受區域所限，冇可能影到部吹風機，但卻影到頭上有白印嘅「金鑽貴人」，返回凱旋門時接受歡呼嘅畫面，而且仲可擸埋啲無名英雄，咁樣唔夠真實嗎？

初步提供:

第4場9「創福威」

第5場3「加非凡」

■東星