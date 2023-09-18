【賽馬以外】練馬師的辛酸！

筆者唔係咩先知，上期提過今季啲大熱門成績麻麻，仲話唔知兩匹明星馬「實現夢想」、「歡樂至寶」贏唔贏到，結果兩隻都輸晒。不過，尋日最熱嘅馬其實贏咗，因為「實現夢想」同「自強不息」都係1.3倍，但後駒位置得$10.5，反而「實現夢想」就有12蚊，嚴格計應該「自強不息」熱啲，但跑完大家應該明點解「實現夢想」位置咁好分啦，原來真係冇咁大隻蛤乸隨街跳㗎。

大熱門頻頻輸，練馬師、騎師自然做晒箭靶，好彩尋日輸嗰兩隻係華將一哥何澤堯騎，大家都係明事理嘅，知道佢啱啱傷愈復出狀態未夠，發揮未必係十全十美，而練馬師就可能要硬食，或者咁講，點樣向馬主解畫，已經唔容易啦。

筆者明白好多人覺得練馬師係呢個馬圈嘅幕後玩家，可以操控好多嘢，甚至落飛又關佢哋事，贏錢又贏面。咁實際又係咪咁嘅一回事？簡單講，筆者唔會天真到覺得練馬師唔賭馬(但有啲真係唔係太賭錢)，只係佢哋可能同大家差唔多，用自己收入一部分嚟賭，唔通一隻馬6、7百萬獨贏投注額，有一半係佢哋買咩？以佢哋能力，買番自己馬房嘅馬一萬幾千，甚至幾萬蚊好未，都唔算唔合理，況且驃叔都講過啦，練馬師贏馬贏錢，天公地道嘛，只係圈外人就覺得，練馬師一定只係識贏，唔識輸嘅遮，現實就一定唔係啦。

另外，練馬師都係要睇人眉頭眼額，咪就係馬主囉。始終練馬師嘅身份，只係幫馬主養馬同訓練馬匹，呢方面莊閒要分明，練馬師最大責任係幫馬主贏馬，有時佢哋真係唔理咩賠率(馬主想有賠率就另計啦)，贏到就得，冷同熱唔太關佢哋時，最緊要交代到。同埋，有時最大問題係，練馬師操好隻馬，覺得有餐士，但同場唔通無對手咩，其他練馬師都會做足本分，喺呢啲環境，馬主問你自己隻馬有冇餐士，你答有，然後輸少少，一定畀人怨，如果答咗冇，萬一贏咗出嚟，就話你判斷差，贏得都唔知㗎咩，真係答咩都死，呢啲背後辛酸，筆者知都係香港人普遍經歷，而練馬師都係普通人，佢哋一樣要承受嘅。

筆者只係覺得，真係唔需要神化練馬師，當然唔係冇例外，好似12屆冠軍蔡約翰，的確唔太需要招呼馬主，前提係你要有12屆冠軍嘅能耐，佢就係特別嗰位。同埋練馬師都想佢哋啲馬贏得就贏，好似蘇偉賢尋日都有「巴基之友」跨季3連捷，葉楚航亦有「紅旺」今季兩連捷，始終用得就用，係現今香港馬圈大原則。

■山無陵