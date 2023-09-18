韋達佈強陣 周三電騎遊搶收視！

今個季初，有幾位練馬師手風甚順，好似沈集成、呂健威同文家良就是例子，另外開季兩連勝的韋達，同樣是得心應手，此位練馬師今個周三谷草派出6駒，大部分實力不俗，響跑馬地「兜個圈」分分鐘又有頭馬交出。

韋達周三晚所派6駒中，有3匹馬用上最佳拍檔希威森，最要留意係「電氣騎士」同「威馬先生」。

第7場三班1200米的「電氣騎士」，上季跑馬地4戰得3亞1季上名率百分百，最後一仗配森仔快放下，與「明心知遇」同「穿甲鷹」攜手入三甲，今次若然步速正常，擺前走可成功補中。

第2場四班1200米的「威馬先生」，上場開鑼日跑沙田大場，兜出外欄追得一席第5名，已收熱身之效，其實暑期8月尾兩度拍跳甚為積極，今續配希威森僅負119磅甚輕，慎防轉場作重點出擊。

韋廐其他馬方面，第3場四班一哩的「大力猴王」，上季尾兩次在四班大場敗於「路路爽」及「勤德威力」只兩個半及3個半馬位，過往在谷草曾入圍，對住次一級對手，配艾兆禮有力開勝門。尚有第1場五班1800米的「神舟飛駒」，對上3仗跑谷草全上名，慢熱英國長途馬，現時在五班極之有利，配布文不容輕視。十三少呢個周三咁多好馬揸手，「練馬師王」建議買佢啦！