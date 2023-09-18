轉倉要交代 大家睇實呢幾隻！

轉倉馬求變決心大，練馬師也不敢怠慢，例如方嘉柏上季尾接收的「加非凡」，於谷草1200米跑獲亞軍，今跨季再來急於交代。「蒲俠超得」則於上季容轉何廐再到如今由鄭俊偉訓練，已試大閘仄準，新開倉廖康銘接收上季未贏過的「勇趣」，操練積極也要吼實。

第5場「加非凡」上季起先由黎昭昇馬房訓練並曾3度上名，未贏下季尾轉投柏廐，6月中跑谷草1200米，僅負於「紅衣火旺」不足一馬位入Q，再次站近勝門，出乎意料是，該仗後小方安排馬匹提早抖暑並往從化回氣，看來是想養好體力，鋪路新季擊中紅心！今次復出再攻谷草1200米，路合兼有新鮮感，可望展現更強威力，獨贏可捧。

上周三谷戰首次派馬的廖康銘，首匹「心想事成」升班得第5名其實不差，緊接沙田派兩駒，「東風壹號」得第4名跑近，今次谷戰再有「暖在你心」及「勇趣」上陣，力爭打開勝門。

睇番「暖在你心」及「勇趣」埋門連番拍跳，準備認真，第2場「勇趣」上季於已散倉的高廐跑過11戰未勝，本身前季評60分贏過，現時減至46分，計數可反彈，加上早前試泥閘得第2，與捧走特首盃的「維港智能」同到終點，甚至同組第3名的「善傳萬里」也於開鑼日跑獲亞軍，推算「勇趣」現時狀態相當勇銳，值得格外留神。

鄭俊偉上季逆境下奮鬥，結果順利畢業，今個暑期兵力增長，第4場「蒲俠超得」由何廐散倉轉投，以谷草1000米為強項，最近試閘稍追效果不差，且看表現會否更進一步？