黎昭昇呢期開到齋喇~

黎昭昇今季兵源壯大，成績備受憧憬，然而經過3個回合尚未開胡，周三晚派出「創福威」與「亞洲籐王」一對谷戰能手打王牌出戰，再加上「同舟共濟」鎮守尾門，分別配潘頓及田泰安兩大好手攻堅，大有機會為練者傳來捷報。

新西蘭籍練馬師黎昭昇去季開倉只屬中型規模，全季只得35W，成績中規中矩，當中快活谷佔24W，成績驕人；上季靠「旋里多彩」在谷草取得在港從練首捷，而對上11W更加全屬谷草頭馬，由此證明專揀跑馬地賽事搏殺。

黎廐周三晚於谷戰布下強陣，找來潘頓與田泰安助陣，出戰第4場之「創福威」，去季加盟黎昭昇旗下一出即勝，練者為這匹傷患馬轉弱為強省靚招牌，即使往後一再受制於不利檔位，依然連場接近。經過暑期養精蓄銳，「創福威」賽前連試兩課大閘，仄準狀態帥權重交潘頓手上，騎練合作當屬信心保證。

兩人另一匹攜手合作之「同舟共濟」，去季初成績亮麗，頭3場得1冠2亞，季尾加盟黎昭昇旗下，一再接近卻未嘗一勝，轉廐未交代馬把握大利季初特質，強配而臨鬥志毋庸置疑。

至於「亞洲籐王」已定型之谷草能手，去季更成為黎昭昇3捷明星馬，由1200米贏至1650米，而田泰安接手即於谷草一哩取勝，本身谷草能力可恃，趁季初充滿新鮮感，縮程由短跑起乃合理部署，機會未可忽視。