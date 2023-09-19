【分分制勝】假如雷神騎嘉應勇士……

「嘉應勇士」剛周日在潘頓胯下搏失，毫無疑問是發揮托大，騎者以為穩操勝券，一心玩敵，豈料坐騎出頭後因未受催策，走勢變得均速，相反內側的「我為您」鞍上人鍾易禮奮戰到底，最後愈騎愈有，成功反壓「嘉應勇士」，重注得手。

賽事翌日，潘頓昔日宿敵莫雷拉則於日本中山競馬場，憑Lebensstil揚威二級賽聖烈治紀念賽，重現最經典的雷神跑法，轉彎搶先發力，直路施重鞭飆前飄甩對手，就此令到該場大熱門「初日高升」俯首稱臣，發揮非常精湛。

若這個跑法套用在「嘉應勇士」身上，莫雷拉一貫做法是直路初段全力增速，一鼓作氣超越「我為您」後再閃入，霸佔內欄跑線，打窒對手衝刺，繼而頂到終點。可惜現實是投注獨贏，甚麼也沒有……

文家良甫開季即進入全攻型，雖然首天4亞1季頻頻搏失，包括鎮倉寶「金鑽貴人」飲恨而回，但隨即兩期都獲頭馬進帳，剛周日田戰更成功起孖，總算贏回霸氣。今期谷戰，文廐繼續重兵出征，連同下期上位新星「安遇」衝擊G3慶典盃，練者日以繼夜搏殺，勢可保持連勝紀錄。

第4場五班1000米，「怪獸豪俠」因何良散倉關係，馬主安排轉投文廐，實屬歸隊性質，皆因同線路的「怪獸奇兵」現正由文家良訓練，今次更拍住出擊。「怪獸豪俠」上季尾最後一戰，只評18分，幸好馬兒自救成功，在巴度胯下一放而回，取得保留資格。今次轉換新環境，5歲馬頗為適應，埋門試泥閘，只跑第4名，但過終點後自動湧前，趕過所有同試馬，餘勢強勁，成熟程度愈來愈好。再次由贏馬拍檔巴度壓陣，默契不用懷疑，剛周日廐侶「潮州大兄」轉倉即勝，相信「怪獸豪俠」亦可照辦煮碗。

■明治朗