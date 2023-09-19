【練馬師王】上期慘被絕殺 誓要收復前失

上期沙田「練馬師王」，文家良在早段場次連勝「自強不息」及「潮州大兄」，迅速袋走24分，加上第8場「逐夢年代」追回季軍，一度以28分領先，尾場文廐更有熱門馬「電子傳奇」把關，看似封王機會高唱入雲，怎料「電子傳奇」守靚位下無以為繼，相反同場大熱門戰駒「巴閉哥」，末段僅僅鬥贏「大紅袍」，取得關鍵性12分，協助呂健威以些微分數佔先，成功冧莊「練馬師王」。但無論如何，兩位年過60歲的練馬師仍然充滿拚勁，已贏盡掌聲。

今期跑馬地夜賽，呂健威只派3駒，列陣最後3場，即使數量不多，但始終馬房銳氣正盛，假如第6場前未有被其他倉口拋離，即場投注可以「入場」一試。當然，老對手文家良繼續以強陣迎戰，再獲佳績可期，上期被絕殺自然心有不甘，今次誓要收復前失。

文家良以第2場「喜駿之星」打頭陣，本身跑谷草1200米累積4W，路程耍家，不過今場所遇對手甚強，快鬥快未必容易取得甜頭。投注「練馬師王」時，不如等到第4場前才「入場」，皆因在三T場次，文廐馬惡氣十足，有機會連場得分。第4場「怪獸豪俠」轉倉初出必具好鬥心，路合且抽1檔，大有條件取得跨季連捷。

第5場「駿皇星」上季尾跑田草1200米，爆冷得手，今次改爭盲門路程谷草1200米，潘頓未有放手，鬥志不用懷疑；同場廐侶「鼓浪精綵」去季初出獲亞，新鮮感作賽威力十足，文家良從練以來未嘗構成馬房Ｑ，今次若能歷史性包辦連贏位，單場便可袋走18分。

第6場「怪獸奇兵」配合同線路馬而來，巴度騎慣騎熟，此場快放馬不多，由牠主宰形勢，勢可重響勝鼓。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 1.75倍

2.韋 達 3.75倍

3.文家良 8.5倍

4.姚本輝 20倍

5.沈集成 16倍

6.黎昭昇 25倍

7.大衛希斯 35倍

8.容天鵬 35倍

9.告東尼 25倍

10.蘇偉賢 40倍

11.賀 賢 40倍

12.伍鵬志 50倍

13.徐雨石 200倍

14.廖康銘 150倍

15.葉楚航 200倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/丁冠豪/羅富全/呂健威/蔡約翰) 85倍