【張基焦點】存喜心先下手為強

蔡約翰季初無疑較為慢熱，但部分馬匹亦有一定作戰狀態，剛周日有「紅運大師」闖入亞軍，今期又與艾道拿合作，「存喜心」想趁季初對手不多盡快交代，不能忽視。另外，「閃耀將神」初出曾於谷草1200米跑近，今次有眼罩跑此程，不能錯過。「烽煙載喜」中長途馬開始成熟，今仗復出跑1800米問題不大。「滿月」回師谷草1650米更有把握，有權開齋。

第4場五班1000米，「存喜心」是一匹質素低的五班短途馬，但上季尾一再於此程跑近，並非不可造就，谷草煞科一役起用田泰安抽好檔，出閘後卻毫不積極，發揮不太理想，暑期則集中在從化操練，因此未有受到香港的風雨影響而要停課，今次改用擅長打鞭的艾道拿，配合3檔好位，可望扳回一仗。

第2場四班1200米，「閃耀將神」上季初出進度未夠跑此程跟唔到，卻追至落後兩馬位得第5名，翌仗增程跑1650米，卻發現長力不足，再跑1400米則加眼罩，早段開始跟到也無走勢，反映跑短途較合。今季則一早做工夫，月初試大閘無戴眼罩走勢自然不吸引，埋門再跳更爽勁，今次回師1200米有眼罩，冷味十足。

第1場五班1800米，「烽煙載喜」台型不差的長途馬，來港初期於苗禮德及希斯訓練並無表現，上季尾開始成熟就加盟東廐，結果於谷草1650米後上得第3名，擺明心急交代，暑期做足工夫，長途馬試短途閘走勢平平乃正常，埋門工夫加辣已到位，配田泰安深慶得人。

第6場三班1650米，「滿月」在港初出幾乎贏同程，當時狀態仍未夠，其後增程跑1800米反而無表現，主因是路程嫌長，此駒於英國時也是跑1600米為主，今次抖暑結合馬房季初攻勢，試閘又好，埋門再彈閘，機會樂觀。