【進階選項】滿月後上威力強

谷草中距離或以上賽事出現中段變奏模式，似乎在上季變成常態。以往有牙力的外籍大師傅才肯用這招，理由好簡單，贏馬固然被誇有步速智慧，輸了的話便成千夫所指。不過隨着成功例子愈來愈多，練馬師亦願意給予騎師策騎指示運用這戰略，當然勝負與否，除馬匹能力外，整個場合形勢亦是關鍵。

第6場沈廐「滿月」英國3捷全屬急彎窄場，上季在谷草3戰，初出在一哩後上第4，翌仗增程跑1800米同樣留後，直路只見潘頓輕描淡寫催策下順跟接近。再出換潘明輝，外檔起步原居於二疊後列，但跑至半程變奏上前，不過同屬前置型的「赤馬雄風」一直據欄力抗，雙雙將步速拉快之餘，「滿月」被頂出外疊蝕上加蝕，縱然如此，最後亦只負於頭馬個多馬位。

「滿月」抖暑後由田泰安接手，賽前泥閘加眼罩起步略慢，直路掟出外欄愈追愈勁，相信留前鬥後暫時是此駒最佳跑法，今次獲排4檔好位可守在前置馬之後，應該不用掟大彎。

今季開局，騎師成績形勢暫時算平均，但其中一位支持量最多的希威森卻未開胡，不過既有強大韋達後盾，應很快可以追落後。第7場「電氣騎士」上季7戰全入前4名，其前置跑法十分煞食，可惜健康唔算穩定令出賽次數偏少。季尾休息4個月復出跑谷草，負頂磅放入第3。由於之前已休賽，故抖暑時其實繼續保持正常操練程序，9月9日希威森替其試泥閘快跟第2，負於剛周日打開勝門的「自強不息」，這類馬狀態靠上季尾延續，這方面應勝過同場不少對手，亦顯然是馬房打快攻先頭部隊，值得信賴。