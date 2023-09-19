【三重彩地帶】告東尼季初生「龍」活虎

開鑼前夕，本報《開季攻略》介紹過告東尼是季初扶手棍，今季頭3個回合交出2W，成績合乎預期，今戰兩匹東廐馬「又龍串鳳」及「柏林探戈」有坐位望贏機會，可作複膽。

第6場三班1650米，「又龍串鳳」上季尾兩場上二班都跑P，擊敗牠的「喜旺駒」、「包裝智威」等，今晚跑尾場二班都有餐士，「又龍串鳳」落番三班自然佔上風。今場步速唔快，跟前走應佔形勢之利，「久久為攻」及「怪獸奇兵」均是檔好兼跑法機動。「自力更生」1檔沿途慳亦有機會賺。「連連歡呼」兩閘準備足，伍廐季初也積極。

柏林探戈尾場起舞

第8場二班1650米，「柏林探戈」上季初92分贏同程，如今90分又可起作用，尺寸馬配布文4次兩度入位亦合拍，騎者跟東廐上季至今上名率56%，今季兩匹，「健康之星」掄元、「加州偟者」塞車，信數據「柏林探戈」可捧。「同舟共濟」3W潘頓佔2，今季兩閘亦一手包辦，人馬重逢必打硬仗。柏廐兩駒「喜旺駒」及「寶賢得得」都以田草1400米作熱身，再出轉谷乃馬房主場，宜一併兼顧。「駿馬快車」上季兩勝二班已證實力，試閘掄元亦備勇態。■海東