【J臣研究所】創福威潘頓要爭氣

跑畢3個賽日，潘一哥見大家悶悶哋，就表演隻「嘉應勇士」畀大家睇吓，咁老實講，如果大家冇投注嘅，話之佢點跑，但如果真係睇唔過眼，都真係要習慣吓喇！事關潘頓獨大以嚟，如此鏡頭根本多不勝數，只係今次既係單打獨鬥，馬匹又屬熱門，成件事特別礙眼，而更應欣賞係嗰篇解畫說辭，深度十足，下次如果邊個本地騎師出事，揸住呢篇改幾隻字照讀，可能打得甩啲判罰都唔奇。

不過話說回頭，通常潘一哥玩完啲壯舉，接住一次賽日都會格外認真，尤其拍住一啲夾慣夾熟嘅馬房，玩嘢機會係低少少。第4場五班1000米，「創福威」上季都係初出即勝，跑新鮮感特佳，賽前一個大閘雖然起步唔快，但衝刺力甚強，黎昭昇用得潘頓都唔似為熱身。

「綫路光明」大閘勁到唔似真，但唔明點解唔報贏馬路程？「存喜心」少數季初蔡廐做起狀態嘅馬，減分過龍要拖一票。「飛騰騅」有一場熱身兼落班，惡氣十足。

尾場「同舟共濟」潘頓試兩個大閘，埋門一個閘稍騎勁勢追上，北半球馬今季先大熟唔出奇。「包裝智威」上季尾嗰場體重急跌先輸得遠，今季養壯番，賽前大閘稍畀兩步勁勢過終點。「駿馬快車」埋門大閘見好，唯一挑剔係路程稍短。「喜旺駒」上季夾硬搏4歲馬經典賽系列體力不支，今季應可重上正軌。「喜蓮勇感」鬥心太好，狀態未十足都有權上名。