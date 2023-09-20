【分秒在握】布文諗定中段變奏？

今次第3場本來就出馬7匹不太多，賽前一日退出了「鐵三角」餘下6駒，計形勢應該秤先「皇仁福星」，但「駿行星」開鑼日的一席第5名跑得實在出色，轉場換上布文，可望重現強者本色。

來到今季第4次賽事，不少馬匹季內都曾經上陣，第3場6匹參戰馬中，就有半數季內已熱身。上周三20倍突然放頭幾乎贏埋的「皇仁福星」，捲土重來仍舊配鍾易禮，還要有運抽個1檔，原本還有匹「鐵三角」跑法亦主動，但現時退出後得「皇仁福星」一駒放，估計步速必然不快。本來如此推敲，自然係前領馬佔盡上風，不過快活谷向來就有「中段變奏」這一招，當見習生徐徐慢放之下，有經驗的大師傅突然發力上前絕不奇。

「駿行星」上季出道至今共跑過10仗，當中半數上名不算驚人，但馬匹竟然10戰全數獲獎金，則無疑係極為忠心。今季開鑼日「駿行星」報爭田草1400米，配艾道拿排7檔，出閘不算慢之下，卻一留再留至尾二，入直路之際，馬匹自然沿外疊推進，結果走三、四疊蝕位較多之下，末段仍在大外疊愈追愈近，而末段時間23秒正更絕不失禮。

大家有留意的話，都會發覺開鑼日前置型馬匹佔盡上風，同日10場頭馬，走位全數1至7，而且當中更有4W走位為全1，亦因此，當日有能力追近的，尤其係慢步速下撲上，就更值得備忘，且看今次布文，又能否替「駿行星」及時發力，爭取在港的首場頭馬了。

■長風

第3場 5駿行星 7皇仁福星

6堅有利 2躡景追飛